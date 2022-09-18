Медицинские работники погибли на Харьковщине, спасая больных

4 медицинских работника погибли в селе Стрелка Харьковского района при попытке эвакуировать под российскими обстрелами пациентов психиатрической больницы. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



«Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении — более 600», — отметил он.



По словам Синегубова, во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, 2 пациента ранены.



«К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем – военные преступники и террористы!», — заявил глава администрации.