Медичні працівники загинули на Харківщині, рятуючи хворих

4 медичні працівники загинули в селі Стрілка Харківського району під час спроби евакуювати під російськими обстрілами пацієнтів психіатричної лікарні. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.



«Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життям, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, загалом у закладі — понад 600», — зазначив він.



За словами Синегубова, під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, 2 пацієнти поранені.



«На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим — військові злочинці та терористи!», — заявив голова адміністрації.