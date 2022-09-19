Российские силы продолжают бить по Донецкой области артиллерией, авиацией и ракетами. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в утренней сводке.



Под утро вновь массированному артобстрелу подверглась Авдеевка — пострадала центральная часть города. Информация о жертвах не поступала, объемы разрушений устанавливают власти.



Ракетный удар войска РФ нанесли по Краматорску — повредили здание экономического колледжа. По предварительной информации, использовали ЗРК С-300. Без пострадавших



Около двух часов ночи Торецк подвергся авиаудару. Силы РФ попали в частный сектор, в результате чего однин человек погиб, повреждены дома.



Кроме того, накануне днем Торецк подвергся артобстрелу — опять пострадала школа №1 — филиал опорной школы №6. Также на территории общины ночью войска РФ разрушили школу №18 в Нью-Йорке, добавил Кириленко.

По данным полици, за минувшие сутки российские войска обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области.