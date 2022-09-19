Російська армія за добу обстріляла 14 населених пунктів Донецької області

Минулої доби на Донеччині російські війська зруйнували 14 будинків, правоохоронцями задокументовано 23 обстріли окупантів регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені. Серед поранених – дитина у Торецьку.



Зазначається, що окупанти за добу обстріляли 14 населених пунктів - міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Краматорськ, Вугледар, смт Нью-Йорк і Щербинівка, села Богородичне, Ягідне, Комар, Нелипівка,Карлівка, Новоочеретувате, Ласточкине.



Знищено та пошкоджено російськими снарядами 19 цивільних об'єктів у регіоні – 14 житлових будинків, трансформаторну підстанцію, два навчальні заклади.

Обстрілювали регіон окупанти авіацією, ракетами "С-300", РСЗВ "Град", артилерією.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 173 особи, з початку обов'язкової евакуації – близько 17 600 осіб, у тому числі 2902 – діти, 816 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що троє мирних жителів області загинули від російських обстрілів за добу.