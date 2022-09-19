У Краматорську обстрілом пошкоджено коледж, у Торецьку — будинки та школа

Російські сили продовжують бити по Донецькій області артилерією, авіацією та ракетами. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у ранковому зведенні.



Під ранок знову масованого артобстрілу зазнала Авдіївка — постраждала центральна частина міста. Інформація про жертв не надходила, обсяги руйнувань встановлюють влада.



Ракетний удар війська РФ завдали по Краматорську — пошкодили будівлю економічного коледжу. За попередньою інформацією, використовували ЗРК С-300. Без постраждалих



Близько другої години ночі Торецьк зазнав авіаудару. Сили РФ потрапили до приватного сектору, внаслідок чого одна людина загинула, пошкоджені будинки.



Крім того, напередодні вдень Торецьк зазнав артобстрілу – знову постраждала школа №1 – філія опорної школи №6. Також на території громади вночі війська РФ зруйнували школу №18 у Нью-Йорку, додав Кириленко.

За даними поліції, минулої доби російські війська обстріляли 14 населених пунктів Донецької області .