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Россияне массово проверяют телефоны у жителей Мариуполя — Андрющенко

19 сентября 2022, 20:02

Россияне массово проверяют телефоны у жителей Мариуполя — Андрющенко

Российские оккупанты в Мариуполе устроили массовые проверки телефонов местных жителей. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Он отметил, что количество патрулей стремительно растет.

По словам Андрющенко, важно как можно скорее удалить все переписки в мессенджерах, а также почистить историю звонков. Также следует выйти из учетных записей в соцсетях.

«Удалите фото и видео, в том числе из папки "недавно удалены". Не подвергайте себя и близким опасности», — рекомендовал Андрющенко.

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