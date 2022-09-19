Россияне массово проверяют телефоны у жителей Мариуполя — Андрющенко

Российские оккупанты в Мариуполе устроили массовые проверки телефонов местных жителей. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.



Он отметил, что количество патрулей стремительно растет.



По словам Андрющенко, важно как можно скорее удалить все переписки в мессенджерах, а также почистить историю звонков. Также следует выйти из учетных записей в соцсетях.



«Удалите фото и видео, в том числе из папки "недавно удалены". Не подвергайте себя и близким опасности», — рекомендовал Андрющенко.