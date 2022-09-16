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Угроза увольнения, крики, оскорбления — день зарплаты на меткомбинате оккупированного Мариуполя

16 сентября 2022, 21:42

Угроза увольнения, крики, оскорбления — день зарплаты на меткомбинате оккупированного Мариуполя

Мариупольской городской совет опубликовал в Telegram аудиозапись перепалки между сотрудниками комбината им. Ильича и предположительно представителем оккупантов, который представился «директором по персоналу».

Как следует из аудиозаписи, чиновник потребовал, чтобы рабочие выстраивались в «ровные очереди» и ждали.

На недовольство мариупольчан «директор по персоналу» потребовал, чтобы недовольные назвали свои фамилии. Рабочие в ответ потребовали, чтобы он назвал свою фамилию.

Один из рабочих возмутился тем, что он вынужден ждать своей очереди четвертый час. На это «директор по персоналу» сказал, что вчера тоже был недовольный сотрудник, который позже «стоял и извинялся и пошел туда... искать работу».

«Ты смотри, борзые они», — подытожил неизвестный и снова потребовал, чтобы рабочие встали в «ровную очередь».

 

Ранее в захваченном российскими войсками Мариуполе жителям под видом гумманитарной помощи оккупанты раздавали заплесневелый хлеб.

15 сентября в захваченном войсками России Мариуполе у здания «Азовжилкомплекс» прошла акция протеста местных жителей.

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