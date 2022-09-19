Росіяни масово перевіряють телефони у мешканців Маріуполя — Андрющенко

Російські про купанти у Маріуполі влаштували масові перевірки телефонів місцевих мешканців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.



Він зазначив, що кількість патрулів стрімко зростає.



За словами Андрющенка, важливо якнайшвидше видалити всі листування в месенджерах, а також почистити історію дзвінків. Також слід вийти з облікових записів у соцмережах.



«Видалити фото і відео, у тому числі з папки "нещодавно видалені". Не наражайте себе і близьким на небезпеку», — рекомендував Андрющенко.