В Госдуме объявили новые сроки проведения «референдума» в «ЛНР»

В российском парламенте назвали новые ориентировочные сроки проведения «референдума» о признании группировки «ЛНР» субъектом РФ. Об этом сообщило российское агентство ТАСС.



«Я думаю, это будет в ближайшее время... Глава "республики" обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя», — сказал депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с «Народным советом ЛНР» Виктор Водолацкий.



Он заявил, что избирательная система «ЛНР» на 100% готова к проведению «референдума».



Как сообщалось ранее, в группировках «ДНР» и «ЛНР» потребовали немедленно провести «референдумы» по вхождению в Россию.