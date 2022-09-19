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В Госдуме объявили новые сроки проведения «референдума» в «ЛНР»

19 сентября 2022, 21:38

В Госдуме объявили новые сроки проведения «референдума» в «ЛНР»

В российском парламенте назвали новые ориентировочные сроки проведения «референдума» о признании группировки «ЛНР» субъектом РФ. Об этом сообщило российское агентство ТАСС.

«Я думаю, это будет в ближайшее время... Глава "республики" обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя», сказал депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с «Народным советом ЛНР» Виктор Водолацкий.

Он заявил, что избирательная система «ЛНР» на 100% готова к проведению «референдума».

Как сообщалось ранее, в группировках «ДНР» и «ЛНР» потребовали немедленно провести «референдумы» по вхождению в Россию.

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