У Держдумі оголосили нові терміни проведення «референдуму» у «ЛНР»

У російському парламенті назвали нові орієнтовні терміни проведення «референдуму» про визнання угруповання «ЛНР» суб'єктом РФ. Про це повідомило російське агентство ТАРС.



«Я думаю, це буде найближчим часом... Глава "республіки" зобов'язаний найближчим часом відреагувати на звернення. Це буде осінь, але не пізня», — сказав депутат Держдуми, координатор міжпарламентських зв'язків з «Народною радою ЛНР» Віктор Водолацький.



Він заявив, що виборча система ЛНР на 100% готова до проведення референдуму.



Як повідомлялося раніше, у угрупованнях « ДНР» і «ЛНР» вимагали негайно провести «референдуми» щодо входження до Росії.