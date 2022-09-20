Пушилин заявил, что у «ДНР» не получится казнить военнопленных после вхождения в РФ

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что в случае вхождения подконтрольной ему территории Донецкой области в состав России, у них не получится казнить украинских военнопленных.



«Увы, есть мораторий на смертную казнь [в России]», — сказал он в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос о возможности смертной казни после «референдума» о вхождении в состав РФ.



При этом Пушилин добавил, что якобы есть «запрос людей, запрос гражданского общества на высшую меру наказания».

Накануне группировки «ДНР» и «ЛНР» начали подготовку к «референдуму» о вхождении подконтрольных им территорий в состав России.



В августе стало известно, что в Мариуполе готовят «суд» над украинскими военнопленными.



Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в захваченном войсками РФ Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными.