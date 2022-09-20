Пушилін заявив, що «ДНР» не зможе стратити військовополонених після входження до РФ

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін визнав, що у разі входження підконтрольної йому території Донецької області до складу Росії, у них не вийде стратити українських військовополонених.



«На жаль, є мораторій на смертну кару [в Росії]», — сказав він в ефірі «Соловйов Live», відповідаючи на питання про можливість смертної кари після «референдуму» про входження до складу РФ.



При цьому Пушилін додав, що нібито є «запит людей, запит громадянського суспільства на вищу міру покарання».

Напередодні угруповання «ДНР» та «ЛНР» розпочали підготовку до «референдуму» про входження підконтрольних їм територій до складу Росії.



У серпні стало відомо , що у Маріуполі готують «суд» над українськими військовополоненими.



Президент Володимир Зеленський заявив , що переговори Києва та Москви будуть неможливі, якщо у захопленому військами РФ Маріуполі «відбудеться судилище» над українськими військовополоненими.