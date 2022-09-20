На российских биржах произошел значительный обвал — СМИ РФ

В РФ произошел значительный обвал на российских биржах. Российское СМИ «Интерфакс» связало этот факт с появлением новостей о планах РФ провести «референдумы» на оккупированных армией России территориях Украины, и ростом из-за этого геополитических рисков.



Отмечается, что индекс «МосБиржи» – один из основных российских фондовых индикаторов, днем ​​во вторник 20 сентября упал ниже отметки 2300 пунктов впервые с конца августа. В лидерах отката выступают расписки: TCS Group (-10,7%), акции «НОВАТЭКа» (-9,4%), «Яндекса» (-8,7%), «ЛУКОЙЛа» (-8 ,6%), расписки «OZON» (-8,1%), бумаги «Сургутнефтегаза» (-8%), АФК «Система» (-7,9%), Polymetal (-7,3%), «Газпром нефти» (-7,1%), «Интер РАО» (-6,5%), «Газпрома» (-6,1%), «АЛРОСА» (-5,7%), «Роснефти» (-5,2 %), Сбербанка (-5,2% и -5,2% «префы»), ВТБ (-5,1%), «Московской биржи» (-5%), «ММК» (-5%), UC Rusal (-5%), «Аэрофлота» (-4,4%), «Северстали» (-4,2%).

Российский «Интерфакс» помимо «роста геополитических рисков», среди причин обвала назвал ожидание введения новых пошлин и ПДПИ для экспортеров.

Накануне группировки «ДНР» и «ЛНР» начали подготовку к «референдуму» о вхождении подконтрольных им территорий в состав России.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак инициативу РФ провести «референдумы» на оккупированных территориях назвал «наивным шантажом»