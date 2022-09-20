На російських біржах стався значний обвал — ЗМІ РФ

У Росії стався значний обвал на російських біржах. Російське ЗМІ «Інтерфакс» пов'язало цей факт із появою новин про плани РФ провести «референдуми» на окупованих армією Росії територіях України та зростанням через це геополітичних ризиків.



Зазначається, що індекс «МосБіржі» – один із основних російських фондових індикаторів, вдень у вівторок 20 вересня впав нижче за позначку 2300 пунктів вперше з кінця серпня. У лідерах відкату виступають розписки: TCS Group (-10,7%), акції "НОВАТЕКу" (-9,4%), "Яндекса" (-8,7%), "ЛУКОЙЛу" (-8,6%), розписки "OZON" (-8,1%), папери "Сургутнафтогазу" (-8%), АФК "Система" (-7,9%), Polymetal (-7,3%), "Газпром нафти" (-7 ,1%), "Інтер РАВ" (-6,5%), "Газпрому" (-6,1%), "АЛРОСА" (-5,7%), "Роснафти" (-5,2%), Ощадбанку (-5,2% та -5,2% "префи"), ВТБ (-5,1%), "Московської біржі" (-5%), "ММК" (-5%), UC Rusal (- 5%), "Аерофлоту" (-4,4%), "Сєвєрсталі" (-4,2%).

Російський «Інтерфакс», крім «зростання геополітичних ризиків», серед причин обвалу назвав очікування запровадження нових мит та ПДПІ для експортерів.

Напередодні угруповання «ДНР» та «ЛНР» розпочали підготовку до «референдуму» про входження підконтрольних їм територій до складу Росії.



Глава Офісу президента України Андрій Єрмак ініціативу РФ провести «референдуми» на окупованих територіях назвав «наївним шантажем»