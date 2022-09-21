Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В СНБО планы по мобилизации в РФ назвали «программой по утилизации россиян»

21 сентября 2022, 11:50

В СНБО планы по мобилизации в РФ назвали «программой по утилизации россиян»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал планы президента России Владимира Путина провести мобилизацию программой по утилизации россиян.

«Относительно последних заявлений. План Путина "Бермудский треугольник" — комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации — тюрьма — ЧВК "Вагнер". Далее: украинский фронт — ликвидация — "Белая Лада"», — написал он.

Сегодня Путин объявил частичную мобилизацию в России, которая стартует уже 21 сентября. Утверждается, что призыву будут подлежать только граждане РФ, находящиеся в запасе.

Также он пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч резервистов.

Еще по теме

Прочее
Война Мобилизация
Организации
Снбо

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:21
«ДНР» заявила о шести раненых от обстрелов за сутки
09:33
В Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура — Гайдай
09:12
Путин объявил частичную мобилизацию в России
23:36
«Референдумы» в оккупации уже в пятницу — главное за день ►
21:47
Ракетный удар по Новой Каховке: РосСМИ сообщают о ранении двух людей
20:17
«ДНР» и «ЛНР» объявили день «референдума» выходным. Школьников отправили на каникулы
19:35
В трех областях Украины прогремели взрывы
19:05
В Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не участвовать в «референдумах»
18:45
Зеленский обещает вернуть Крым «дипломатическим путем»: детали ►
17:12
Оккупанты назвали даты «референдумов» в Запорожской и Херсонской областях и создают там батальоны
16:55
Незаконные «референдумы»: Какой вопрос собираются задавать «ЛНР» и «ДНР»
16:09
«Референдум» не остановит ВСУ и HIMARS: Кулеба и Подоляк отреагировали на планы РФ
16:07
Оккупанты заявили о введении пропусков для проезда через линию соприкосновения в Запорожской области
15:10
Оккупанты в Запорожской области намерены «незамедлительно» провести «референдум»
14:32
«ЛНР» и «ДНР» назвали даты проведения «референдума»
все новости
14:21
В Минобороны прокомментировали объявление Путиным мобилизации в РФ
14:05
Граждане РФ раскупают билеты за границу после объявления мобилизации
13:01
«Референдумы» никоим образом не изменят ситуацию на фронте, — партия «Слуга Народа»
12:25
Мобилизацию в России у Зеленского объяснили потерями оккупантов
11:50
В СНБО планы по мобилизации в РФ назвали «программой по утилизации россиян»
11:41
В Минцифре ответили на планы Путина относительно мобилизации
11:21
«ДНР» заявила о шести раненых от обстрелов за сутки
11:00
В ОП прокомментировали выступление Путина
10:47
Армия России за сутки атаковала 18 населенных пунктов Донецкой области
10:42
Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому в Курахово, ранены 12 человек — ДонОВА
10:15
«Это не блеф». Путин пригрозил Западу ядерным оружием
09:44
В России призовут 300 тысяч резервистов на войну с Украиной
09:33
В Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура — Гайдай
09:12
Путин объявил частичную мобилизацию в России
08:55
Ночью российская армия дважды обстреляла Никополь
все новости
ВИДЕО
«Референдумы» в оккупации уже в пятницу — главное за день ►
20 сентября, 23:36
Зеленский обещает вернуть Крым «дипломатическим путем»: детали ►
20 сентября, 18:45
Российские войска днем ударили по Славянску, разрушен мебельный цех
20 сентября, 15:39

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты