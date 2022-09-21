В СНБО планы по мобилизации в РФ назвали «программой по утилизации россиян»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал планы президента России Владимира Путина провести мобилизацию программой по утилизации россиян.



«Относительно последних заявлений. План Путина "Бермудский треугольник" — комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации — тюрьма — ЧВК "Вагнер". Далее: украинский фронт — ликвидация — "Белая Лада"», — написал он.

Сегодня Путин объявил частичную мобилизацию в России, которая стартует уже 21 сентября. Утверждается, что призыву будут подлежать только граждане РФ, находящиеся в запасе.



Также он пригрозил западным странам применением ядерного оружия.



Министр обороны РФ Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч резервистов.