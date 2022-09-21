У РНБО плани щодо мобілізації в РФ назвали «програмою з утилізації росіян»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов назвав плани президента Росії Володимира Путіна провести мобілізацію «програмою з утилізації росіян».



«Щодо останніх заяв. План Путіна "Бермудський трикутник" — комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації — в’язниця — ПВК "Вагнер". Далі: український фронт — ліквідація — "Біла лада"», — написав він.

Сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, яка стартує вже 21 вересня. Стверджується, що призову будуть підлягати тільки громадяни РФ, що перебувають у запасі. Також він пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.



Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що закличуть 300 тисяч резервістів.