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Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября 2022, 09:12

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Во время видеообращения он сообщил, что соответсвующий указ уже подписан.

«Считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — сказал президент РФ.

Путин заявил, что призыву будут подлежать «только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе». Они будут проходить «дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации».

Он добавил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

В ходе видеообращения Путин также заявил, что остается задача «освобождения» всего Донбасса.

Также он пообещал, что «мы сделаем все, чтобы были безопасные условия» для проведения «референдумов». Кроме того Путин пообещал поддержать решение жителей оккупированной части Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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