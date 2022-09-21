В России призовут 300 тысяч резервистов на войну с Украиной

В ходе частичной мобилизации в России будут призваны 300 тысяч резервистов для участия в боевых действиях против Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе интервью, которое показали российские телеканалы.



Он рассказал, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.

Шойгу заявил, что у России «огромный мобилизационный ресурс» — почти 25 миллионов человек, а частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.



Также Шойгу заверил, что ни какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке в зону «спецоперации» и срочники.



«Линия фронта больше тысячи километров. Естественно, эту линию надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь, именно для этого делается частичная мобилизация», — подчеркнул министр обороны РФ.



Он также заявил, что набранные резервисты пройдут подготовку и слаживание. «Только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны», — подчеркнул Шойгу.

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.