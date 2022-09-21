Мариупольцев призвали не участвовать в «референдуме» РФ

Мариупольцев призывают не принимать участие в запланированном «референдуме» РФ. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Чиновники напомнили, что в 2014 году в Мариуполе уже пытались провести подобный «референдум», но город освободили от группировки «ДНР», а в город вернулся флаг Украины.

«Сейчас уже во второй раз российские оккупанты планируют организовать в Мариуполе быстрый референдум под дулом автомата, несмотря на боевые действия, нарушая все существующие нормы демократического и международного права. Как в тот раз, так и сейчас результаты фейковых референдумов ничего не изменят. Мариуполь – это Украина, был, есть и будет», - заявили в Мариупольском горсовете и напомнили, что, согласно статье 111-1 за коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность.

«Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут быть использованы для дальнейших манипуляций и мобилизации», - написали в Telegram-канале Мариупольского горсовета.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдумов» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Минреинтеграции призвали украинцев на оккупированных территориях не принимать участие ни в каких «референдумах».