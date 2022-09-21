Чи буде кримінальна стаття за участь у «референдумі»: Роз'яснення Офісу президента

Мешканців окупованих територій, яких змусять брати участь у «референдумах», не буде притягнуто до відповідальності в Україні після проведення «слідчих робіт». На цьому наголосив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу «Дощ».



«Людям, які так чи інакше беруть якусь участь у громадському житті на окупованих територіях. Давайте, я чітко розставлю тут акценти. Є люди, які там перебувають вимушено. Зрозуміло, що під примусом вони займатимуть певні позиції тощо», — сказав Подоляк.



За його словами, є кілька категорій людей, які так чи інакше підпадатимуть під юридичні наслідки — їхні дії, по суті, називаються колабораціонізмом.



«Це люди, які перейшли на роботу до окупаційних органів "влади", навмисне перейшли, це люди, які перейшли на роботу до силових органів. Це люди, які, наприклад, у статусі вчителів набули російських освітніх програм і, наприклад, абсолютно навмисне знищують українські підручники, знищують українську історію як таку», — перелічив радник очільника Офісу президента.



До ще однієї категорії він відніс людей, які виконують функції донощиків.



«Які прийшли й написали цілу низку доносів на своїх сусідів, припустимо. Після чого цих сусідів було заарештовано, вони потрапили у тортурні та були знищені», — сказав Подоляк.



Він пояснив, що дії цих людей матимуть юридичні наслідки.



«І, нарешті, остання категорія — дуже важливо. Це люди, які братимуть активну участь у двох елементах. Перше: у пропагандистських шоу з отриманням російських паспортів. Це означає, що людина здійснила осмислений акт по суті зради країни під назвою Україна. І друге, якщо вони активно брати участь в організації ось цих, умовно кажучи, "референдумів"», — повідомив Подоляк.



Він наголосив, що є конкретні дефініції, конкретні юридичні визначення, які точно фіксують — участь чи неучасть, умисна чи не умисна участь людини у скоєнні правопорушення за ст. 111 (держзрада) або ст. 438 (колабораціонізм) Кримінального кодексу.



«Всі інші люди, які вимушено перебувають на тимчасово окупованій території, які так чи інакше будуть примусово брати участь там у якихось діях під дулом автомата. Безумовно, після проведення відповідних слідчих робіт, ці люди всі залишаться в межах громадянства України з усіма відповідними правами та обов'язками», — повідомив радник очільника Офісу президента України.



Також він зазначив, що пропагандисти у РФ подають страшилки щодо «репресій».



«Але насправді жодних репресій на територіях немає. Є лише бажання тих, хто хотів зробити немислимі кар'єри, феєричні кар'єри, як пан Аксьонов у Криму, так? То, відповідно, зрозуміло, що ці люди будуть або стрімко, як із Харківської області, їхати у напрямку Бєлгорода. Це їхнє право, між іншим, або нести юридичну відповідальність за спробу, наприклад, зрадити своїх сусідів, що призвело до трагедій», — резюмував Подоляк.

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