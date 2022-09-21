Чи буде кримінальна стаття за участь у «референдумі»: Роз'яснення Офісу президента

21 вересня 2022, 23:04

Чи буде кримінальна стаття за участь у «референдумі»: Роз'яснення Офісу президента

Мешканців окупованих територій, яких змусять брати участь у «референдумах», не буде притягнуто до відповідальності в Україні після проведення «слідчих робіт». На цьому наголосив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу «Дощ».

«Людям, які так чи інакше беруть якусь участь у громадському житті на окупованих територіях. Давайте, я чітко розставлю тут акценти. Є люди, які там перебувають вимушено. Зрозуміло, що під примусом вони займатимуть певні позиції тощо», — сказав Подоляк.

За його словами, є кілька категорій людей, які так чи інакше підпадатимуть під юридичні наслідки — їхні дії, по суті, називаються колабораціонізмом.

«Це люди, які перейшли на роботу до окупаційних органів "влади", навмисне перейшли, це люди, які перейшли на роботу до силових органів. Це люди, які, наприклад, у статусі вчителів набули російських освітніх програм і, наприклад, абсолютно навмисне знищують українські підручники, знищують українську історію як таку», — перелічив радник очільника Офісу президента.

До ще однієї категорії він відніс людей, які виконують функції донощиків.

«Які прийшли й написали цілу низку доносів на своїх сусідів, припустимо. Після чого цих сусідів було заарештовано, вони потрапили у тортурні та були знищені», — сказав Подоляк.

Він пояснив, що дії цих людей матимуть юридичні наслідки.

«І, нарешті, остання категорія — дуже важливо. Це люди, які братимуть активну участь у двох елементах. Перше: у пропагандистських шоу з отриманням російських паспортів. Це означає, що людина здійснила осмислений акт по суті зради країни під назвою Україна. І друге, якщо вони активно брати участь в організації ось цих, умовно кажучи, "референдумів"», — повідомив Подоляк.

Він наголосив, що є конкретні дефініції, конкретні юридичні визначення, які точно фіксують — участь чи неучасть, умисна чи не умисна участь людини у скоєнні правопорушення за ст. 111 (держзрада) або ст. 438 (колабораціонізм) Кримінального кодексу.

«Всі інші люди, які вимушено перебувають на тимчасово окупованій території, які так чи інакше будуть примусово брати участь там у якихось діях під дулом автомата. Безумовно, після проведення відповідних слідчих робіт, ці люди всі залишаться в межах громадянства України з усіма відповідними правами та обов'язками», — повідомив радник очільника Офісу президента України.

Також він зазначив, що пропагандисти у РФ подають страшилки щодо «репресій».

«Але насправді жодних репресій на територіях немає. Є лише бажання тих, хто хотів зробити немислимі кар'єри, феєричні кар'єри, як пан Аксьонов у Криму, так? То, відповідно, зрозуміло, що ці люди будуть або стрімко, як із Харківської області, їхати у напрямку Бєлгорода. Це їхнє право, між іншим, або нести юридичну відповідальність за спробу, наприклад, зрадити своїх сусідів, що призвело до трагедій», — резюмував Подоляк.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна референдум
Люди
Михайло Подоляк

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:15
Через «референдум»: Окупанти відправили школи у Запорізькій області на вихідні
19:44
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, пошкоджено лікарню, є поранені
17:52
В ОБСЄ зробили заяву щодо планів РФ провести «референдуми» в Україні
16:15
У Новоайдарі — потужні вибухи
15:43
Маріупольців закликали не брати участь у «референдумі» РФ
11:21
«ДНР» заявила про шість поранених від обстрілів за добу
09:44
У Росії призовуть 300 тисяч резервістів на війну з Україною
09:33
У Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру — Гайдай
09:12
Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії
23:36
«Референдуми» в окупації вже у п'ятницю — головне за день ►
21:47
Ракетний удар по Новій Каховці: РосЗМІ повідомляють про поранення двох людей
20:17
«ДНР» та «ЛНР» оголосили день «референдуму» вихідним. Школярів відправили на канікули
19:35
У трьох областях України пролунали вибухи
19:05
В Мінреінтеграції закликали українців в окупації не брати участь у «референдумах»
18:45
Зеленський обіцяє повернути Крим «дипломатичним шляхом»: деталі ►
Всі новини
00:14
Медведчука передано російській стороні в рамках обміну
23:24
Україна повернула з російського полону захисників «Азовсталі» включно з командирами
23:04
Чи буде кримінальна стаття за участь у «референдумі»: Роз'яснення Офісу президента
22:15
Через «референдум»: Окупанти відправили школи у Запорізькій області на вихідні
21:26
Росія звільнила десять військовополонених-іноземців. Деяких «ДНР» погрожувала стратити
20:43
«Рішатиму на іншому рівні»: Син Пєскова відповів на запрошення прийти у військкомат
20:17
По всій Росії відбуваються акції проти мобілізації на війну з Україною
19:44
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, пошкоджено лікарню, є поранені
19:27
«Щоб могла захищатися»: США надали Україні $25 мільярдів допомоги
18:44
Путін виступив з відкритими ядерними загрозами — Байден на Генасамблеї ООН
18:32
Окупанти обстріляли Нікопольський район: Одна людина загинула, двоє поранено
18:21
Мешканці деокупованих населених пунктів на Харківщині отримають грошову допомогу
17:52
В ОБСЄ зробили заяву щодо планів РФ провести «референдуми» в Україні
17:47
Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування РФ ядерної зброї
17:39
У Кураховому під завалами будинку виявили тіло загиблого
Всі новини
ВІДЕО
Україна повернула з російського полону захисників «Азовсталі» включно з командирами
21 вересня, 23:24
По всій Росії відбуваються акції проти мобілізації на війну з Україною
21 вересня, 20:17
Путін виступив з відкритими ядерними загрозами — Байден на Генасамблеї ООН
21 вересня, 18:44

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти