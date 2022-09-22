Армия РФ ударила по предприятию в Краматорске и школе в Часов Яре — Донецкая ОВА

Вечером 21 сентября российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске и обстреляли школу искусств в Часов Яру кассетными боеприпасами. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что в Марьинской общине зафиксированы обстрелы по Марьинке, Красногоровке, Максимилианивке и Константиновке, в Очеретинской – по окрестностям Очеретиного, Керамика и Новокалинового. Обошлось без пострадавших.

«Всю ночь единичные прилеты в Авдеевке, к утру – массированный артобстрел центра города и танковый обстрел старой части – последствия устанавливаем», - написал Кириленко.

По его информации, также в Дилиевке Константиновской общины обстрелами повреждены 2 дома, без жертв, а в Бахмутской общине войска РФ ударили по частному сектору Бахмута и Хромовому – ранены 2 человека, повреждены 6 домов.

Как рассказал Кириленко, в Светлодарскй общине под обстрел попала Одрадовка и станция Майорск.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что пять мирных жителей погибли 21 сентября в области от обстрелов российскими оккупантами жилых домов и гражданской инфраструктуры.