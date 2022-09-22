Армія РФ вдарила по підприємству в Краматорську та школі в Часів Яру — Донецька ОВА

Увечері 21 вересня російські війська вдарили ракетами по підприємству в Краматорську та обстріляли школу мистецтв у Часів Яру касетними боєприпасами. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що у Мар'їнській громаді зафіксовано обстріли по Мар'їнці, Красногорівці, Максиміліанівці та Костянтинівці, в Очеретинській – по околицям Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Обійшлося без постраждалих.

«Всю ніч поодинокі прильоти в Авдіївці, на ранок – масований артобстріл центру міста та танковий обстріл старої частини – наслідки встановлюємо», - написав Кириленко.

За його інформацією, також у Диліївці Костянтинівської громади обстрілами пошкоджено 2 будинки, без жертв, а в Бахмутській громаді війська РФ вдарили по приватному сектору Бахмута та Хромового – поранено 2 особи, пошкоджено 6 будинків.

Як розповів Кириленко, у Світлодарській громаді під обстріл потрапила Одрадівка та станція Майорськ.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що п'ять мирних жителів загинули 21 вересня в області від обстрілів російськими окупантами житлових будинків та цивільної інфраструктури.