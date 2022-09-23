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«ЛНР» и «ДНР» проводят «референдумы» в автобусах и палатках. Автоматчики наблюдают

23 сентября 2022, 17:01

«ЛНР» и «ДНР» проводят «референдумы» в автобусах и палатках. Автоматчики наблюдают

В оккупированном Луганске В оккупированном Луганске

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории псевдореферендум проводят, не придерживаясь даже основных принципов свободного и тайного голосования.

В Луганске у памятника Дзержинскому людям пришлось стоять в очереди на «референдум» под ливнем.



«Голосование» проходит как по конвейеру. В частности, сепаратистский сайт «ЛИЦ» сообщает, что в Приволье на одном из участков за 10-15 минут проголосовало около 40 человек.

«В Новодружеске проголосовало 50 работников шахты, затем комиссия отправилась в городское общежитие», — сообщают в «ЛНР».

В Лутугинском районе «голосуют» в палатках на улице.

В «референдуме» обязали участвовать студентов. Также «голосуют» «военнослужащие». В том числе те, что «несут службу на передовой». На опубликованном видео «голосование» «военных» проходит в квартире.



Подобная ситуация — на подконтрольных «ДНР» территориях. Люди «голосуют» и во дворах домов.



По сообщениям местных жителей, «избирательные участки» расположили в том числе в магазинах и кафе. Наблюдают за этим процессом вооруженные люди.

Привычных кабинок не подготовили ни «ЛНР», ни «ДНР».

В Мариуполе отметка ставится под пристальным наблюдением людей с автоматами, отмечает «Мариуполь Сейчас».

«Основным средством принуждения для голосования является поквартирный обход. Комиссия в составе двух человек с урной и бюллетенями и два автоматчика. Стучат в двери квартир/домов, заставляют голосовать. В срочном порядке оккупационные власти гонят под камеры на едва готовые участки в помещении ЦНАП Центрального района, школ № 4, 5, 41 "бюджетников" и других коллаборантов», — отмечается в сообщении.

Оккупанты запрещают обсуждать в соцсетях и снимать на фото, видео процесс «голосования»: когда выездные комиссии, которые ходят по квартирам, сопровождают автоматчики. Однако момент с одним из таких обходов в Донецке в сопровождении автоматчика попал на видео «Коммерсанта».



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