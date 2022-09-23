«ЛНР» та «ДНР» проводять «референдуми» в автобусах та наметах. Автоматники спостерігають

23 вересня 2022, 17:01

«ЛНР» та «ДНР» проводять «референдуми» в автобусах та наметах. Автоматники спостерігають

В окупованому Луганську В окупованому Луганську

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території псевдореферендум проводять, не дотримуючись навіть основних принципів вільного та таємного голосування.

У Луганську біля пам'ятника Дзержинському людям довелося стояти у черзі на «референдум» під зливою.



«Голосування» відбувається як за конвеєром. Зокрема, сепаратистський сайт «ЛИЦ» повідомляє, що у Привіллі на одній з дільниць за 10-15 хвилин проголосувало близько 40 осіб.

«У Новодружеську проголосувало 50 працівників шахти, потім комісія вирушила до міського гуртожитку», — повідомляють у «ЛНР».

У Лутугинському районі «голосують» у наметах на вулиці.

У «референдумі» зобов'язали брати участь студентів. Також «голосують» «військовослужбовці». Зокрема ті, що «несуть службу на передовій». На опублікованому відео «голосування» «військових» відбувається у квартирі.



Подібна ситуація на підконтрольних «ДНР» територіях. Люди «голосують» й у дворах будинків.



За повідомленнями місцевих жителів, «виборчі дільниці» розташували, зокрема, в магазинах та кафе. Спостерігають за цим процесом озброєні люди.

Звичних кабінок не підготували ні «ЛНР», ні «ДНР».

У Маріуполі відмітка ставиться під пильним наглядом людей з автоматами, зазначає «Мариуполь Сейчас».

«Основним засобом примусу для голосування є поквартирний обхід. Комісія у складі двох осіб з урною та бюлетенями та два автоматники. Стукають у двері квартир/будинків, змушують голосувати. У терміновому порядку окупаційна влада жене під камери на ледь готові ділянки у приміщенні ЦНАП Центрального району, шкіл № 4, 5, 41 "бюджетників" та інших колаборантів», — наголошується в повідомленні.

Окупанти забороняють обговорювати у соцмережах та знімати на фото, відео процес «голосування»: коли виїзні комісії, які ходять по квартирах, супроводжують автоматники. Проте момент з одним із таких обходів у Донецьку у супроводі автоматника потрапив на відео «Комерсанта».



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