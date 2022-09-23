В оккупированной РФ Снигиревке состоялся митинг против «референдума»

Жители захваченной войсками России Снигиревки в Николаевской области вышли на митинг против «референдума» оккупантов. Об этом сообщили на сайте «Преступности.нет».



Захваченные населенные пункты Николаевщины были взяты под контроль оккупационной администрации Херсонской области, где сегодня проводят «референдум».



«Мы, жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста против незаконного проведения референдума в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снигиревский край всегда был Украиной – был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть», - завили митингующие.

Ранее мы сообщали, что 23 сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей начались так называемые «референдумы», с помощью которых Россия хочет аннексировать эти регионы.



В правительстве заявили, что причастных к псевдореферендумам ждет суд.