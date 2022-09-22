Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Большой обмен пленными. 200 украинских бойцов обменяли на Виктора Медведчука, 5 командиров из «Азовстали» — на 55 российских пленных.

Обстрел центра Донецка. На крытом рынке погибло 6 человек. Прилеты также в Ясиноватой и Горловке.

Российские войска нанесли удары по Краматорску и Часов Яру. Обстрелы Бахмута и Авдеевки не прекращаются.

Из двух сел под Сватово оккупанты принудительно выселили жителей и вывезли в глубь оккупированной Луганщины.

Секретный пункт указа Путина позволяет мобилизовать миллион россиян — СМИ РФ. Песков назвал это фейком.

Объявленная Путиным «частичная мобилизация» не окажет существенного влияния на ход событий на фронте в ближайшие месяцы — Институт изучения войны.