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Мобилизация в РФ, обмен пленных и обстрелы — главное за день ►

22 сентября 2022, 23:47

Мобилизация в РФ, обмен пленных и обстрелы — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Большой обмен пленными. 200 украинских бойцов обменяли на Виктора Медведчука, 5 командиров из «Азовстали» — на 55 российских пленных.
  • Обстрел центра Донецка. На крытом рынке погибло 6 человек. Прилеты также в Ясиноватой и Горловке.
  • Российские войска нанесли удары по Краматорску и Часов Яру. Обстрелы Бахмута и Авдеевки не прекращаются.
  • Из двух сел под Сватово оккупанты принудительно выселили жителей и вывезли в глубь оккупированной Луганщины.
  • Секретный пункт указа Путина позволяет мобилизовать миллион россиян — СМИ РФ. Песков назвал это фейком.
  • Объявленная Путиным «частичная мобилизация» не окажет существенного влияния на ход событий на фронте в ближайшие месяцы — Институт изучения войны.

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