У Німеччині закликають прийняти росіян, які ховаються від мобілізації

23 вересня 2022, 18:03

У Німеччині закликають прийняти росіян, які ховаються від мобілізації

У Німеччині закликали країни ЄС надавати притулок росіянам, які захочуть утекти від примусової мобілізації, оголошеної в Росії. Або які «з великим особистим ризиком виступають проти війни у своїй країні». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Наголошується, що таку заяву німецької правозахисної організації Pro Asyl підтримали члени Вільної демократичної партії Німеччини та партії «зелених».

За словами очільника Pro Asyl Гюнтера Буркхардта, одним із можливих варіантів допомоги громадянам РФ може стати видача гуманітарних віз.

«Згідно із законодавством ЄС, ті, хто уникає війни, що порушує міжнародне право, мають право на притулок та захист. У цьому сенсі Німеччина та Європа мають організувати небюрократичний допуск людей, які голосують ногами проти агресивної війни Росії», — заявив очільник європейського відділу Pro Asyl Карл Коппон.

Своєю чергою, міністр юстиції ФРН Марко Бушман також зробив заяву.

«Усім, хто ненавидить шлях Путіна і любить ліберальну демократію, дуже раді в Німеччині», — сказав він.

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