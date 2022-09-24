Скамейки, автоматы и поквартирный обход: «ДНР» и «ЛНР» показали второй день «референдума»

В оккупированном Донецке

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях — второй день «референдума».



Как и в первый день, элементарных принципов справедливого, свободного и тайного голосования никто не придерживается. В частности, в Донецке люди «голосуют» на столиках, скамейках, фотографируются с «бюллетенями». Также продолжается поквартирный обход. Процесс «голосования» показал «мэр» города.

«Всего в республике подготовлено более 450 участков и свыше полутора миллиона бюллетеней», — пишет сепаратистский сайт «ДАН».



«ЛНР» заявляет о «большой активности избирателей». Группировка показала «голосование» в Луганске.

«Голосуют» и в Северодонецке.

Даже на опубликованных «властями» фото «засветились» автоматчики.

«Бюджетники» — сотрудники учреждений образования — приходят всем коллективом, уверяют в «ЛНР». Такая же картина с медиками, которым приходится «голосовать» в больницах.



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