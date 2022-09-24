Лавки, автомати та поквартирний обхід: «ДНР» та «ЛНР» показали другий день «референдуму»

В окупованому Донецьку

На підконтрольних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» територіях — другий день «референдуму».



Як і першого дня, елементарних принципів справедливого, вільного та таємного голосування ніхто не дотримується. Зокрема, у Донецьку люди «голосують» на столиках, лавках, фотографуються із «бюлетенями». Також продовжується поквартирний обхід. Процес «голосування» показав «мер» міста.

«Загалом у республіці підготовлено понад 450 дільниць та понад півтора мільйона бюлетенів», — пише сепаратистський сайт «ДАН».



«ЛНР» заявляє про «велику активність виборців». Угруповання показало «голосування» в Луганську.

«Голосують» й у Сєвєродонецьку.

Навіть на опублікованих «владою» фото «засвітилися» автоматники.

«Бюджетники» — співробітники закладів освіти — приходять усім колективом, запевняють у «ЛНР». Така сама картина з медиками, яким доводиться «голосувати» у лікарнях.



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