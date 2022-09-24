Байден пообещал новые санкции против России за «референдум»

Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чей-либо другой, кроме как частью Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.



«Российские референдумы — это бутафория, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций», — подчеркнул Байден.



Он также сообщил, что США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы «наложить на Россию дополнительные быстрые и серьезные экономические расходы».



«Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами во всем мире — и с каждой страной, которая соблюдает основные принципы Устава ООН — отвергают любые сфабрикованные результаты, которые объявит Россия. Мы продолжим поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в обеспечении безопасности, чтобы помочь ему защитить себя, поскольку он мужественно сопротивляется вторжению России», — отметил лидер США.

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