Окупанти змушують людей голосувати на «референдумах» і завозять масовку — ЦПД

Російські окупанти примушують громадянських до голосування на фейкових «референдумах», а в Херсонську область завезли «масовку» з Криму. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.



Зазначається, що на Донеччині члени «комісій» ходять по квартирах і змушують голосувати на порозі, в їх присутності. Громадяни не мають змоги відмовитися чи проголосувати негативно.



На Луганщині цивільні «голосують» під дулами автоматів, а незгодних вносять до окремого списку. В Алчевську враховують голоси навіть тих, хто потрапив у полон чи загинув.



На Херсонщині окупанти завезли «масовку» з Криму для участі у псевдореферендумі.



На Запоріжжі росіяни планують оголосити про «незалежність» окупованих територій після псевдореферендуму.



СБУ вже встановила понад 4 тисячі осіб, яких Москва залучила у проведенні псевдореферендумів в окупованих областях України.



Раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон ніколи не визнає анексію Росією українських територій.