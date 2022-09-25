Окупанти змушують людей голосувати на «референдумах» і завозять масовку — ЦПД

25 вересня 2022, 13:03

Окупанти змушують людей голосувати на «референдумах» і завозять масовку — ЦПД

Російські окупанти примушують громадянських до голосування на фейкових «референдумах», а в Херсонську область завезли «масовку» з Криму. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

 Зазначається, що на Донеччині члени «комісій» ходять по квартирах і змушують голосувати на порозі, в їх присутності. Громадяни не мають змоги відмовитися чи проголосувати негативно.

 На Луганщині цивільні «голосують» під дулами автоматів, а незгодних вносять до окремого списку. В Алчевську враховують голоси навіть тих, хто потрапив у полон чи загинув.

 На Херсонщині окупанти завезли «масовку» з Криму для участі у псевдореферендумі.

 На Запоріжжі росіяни планують оголосити про «незалежність» окупованих територій після псевдореферендуму.

СБУ вже встановила понад 4 тисячі осіб, яких Москва залучила у проведенні псевдореферендумів в окупованих областях України.

 Раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон ніколи не визнає анексію Росією українських територій.

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