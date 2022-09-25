Протесты против мобилизации в России: В Махачкале начались столкновения с полицией

Сегодня в столице Дагестана Махачкале проходит протестная акция против мобилизации на войну с Украиной. Силовики жестко подавляют протест, избивают и задерживают митингующих, пишет «Новая газета. Европа».



По сообщениям местных телеграм-каналов, в ходе акции начались столкновения с полицией, были слышны выстрелы, протестующие пытались отбивать задержанных.

Вечером на место проведения митинга приехало большое количество силовиков. Также поступала информация о том, что сотрудники полиции избивают задержанных.

Ранее сегодня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что необходимо «исправить ошибки», которые были в самом начале мобилизации. По его словам, среди мобилизованных, которые не соответствуют критериям мобилизации, были студенты и многодетные отцы с малолетними детьми, а также «ребята, которые никогда в жизни не держали в руках автомат».



Также сегодня в Дагестане протестующие против мобилизации перекрыли трассу Хасавюрт-Махачкала около села Эндирей, а полиция стреляла в воздух, пытаясь разогнать участников акции. По данным ресурса «Тут Дагестан», в селе Эндирей призвали на войну в Украине 110 человек, и люди вышли, чтобы защитить своих родных от мобилизации.