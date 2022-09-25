Протести проти мобілізації в Росії: У Махачкалі почалися зіткнення з поліцією

25 вересня 2022, 20:33

Протести проти мобілізації в Росії: У Махачкалі почалися зіткнення з поліцією

Сьогодні у столиці Дагестану Махачкалі проходить протестна акція проти мобілізації на війну з Україною. Силовики жорстко придушують протест, б'ють та затримують мітингувальників, пише «Нова газета. Європа».

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, у ході акції почалися зіткнення з поліцією, було чутно постріли, протестуючі намагалися відбивати затриманих.

Увечері на місце проведення мітингу приїхала велика кількість силовиків. Також надходила інформація, що співробітники поліції б'ють затриманих.

Раніше сьогодні голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що необхідно «виправити помилки», які були на початку мобілізації. За його словами, серед мобілізованих, які не відповідають критеріям мобілізації, були студенти та багатодітні батьки з малолітніми дітьми, а також «хлопці, котрі ніколи в житті не тримали в руках автомат».

Також сьогодні в Дагестані протестувальники проти мобілізації перекрили трасу Хасавюрт-Махачкала біля села Ендірей, а поліція стріляла у повітря, намагаючись розігнати учасників акції. За даними ресурсу «Тут Дагестан», у селі Ендірей закликали на війну в Україні 110 чоловіків, і люди вийшли, щоб захистити своїх рідних від мобілізації.

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