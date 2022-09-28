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Пушилин анонсировал «новый этап» боевых действий

28 сентября 2022, 12:05

Пушилин анонсировал «новый этап» боевых действий

Главы группировок «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Леонид Пасечник выехали в Москву.

Пушилин заявил, что выезжает в столицу РФ с итоговыми «протоколами» «референдума». Там должны пройти «дальнейшие юридические процедуры».

Кроме того, Пушилин заявил о намерении взять под контроль всю территорию Донецкой области. Также он сказал, что российские силы выходят на «новый этап» ведения боевых действий.

Пасечник также сообщил, что выехал в Москву. И тоже для «завершения юридической части».

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