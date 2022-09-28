Пушилін анонсував «новий етап» бойових дій

Очільники угруповань «ДНР» Денис Пушилін та «ЛНР» Леонід Пасічник виїхали до Москви.



Пушилін заявив, що виїжджає до столиці РФ із підсумковими «протоколами» «референдуму». Там мають пройти «подальші юридичні процедури».



Крім того, Пушилін заявив про намір взяти під контроль усю територію Донецької області. Також він сказав, що російські сили виходять на «новий етап» ведення бойових дій.



Пасічник також повідомив, що виїхав до Москви. І теж для «завершення юридичної частини».

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