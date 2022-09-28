Командиры «Азова» скоро смогут встретиться с семьями, — ОП

Командиры «Азова», которых 21 сентября освободили из российского плена, в ближайшие дни смогут встретиться с семьями. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



По его словам, командиры сейчас находятся в Турции, где для них есть все условия.



«Надеюсь, что в ближайшие дни они встретятся со своими семьями. Это важно и для них, и для родных. Конечно, встреча будет не в Украине. Это очень важно, и мы пошли на этот шаг», — сказал Тимошенко.

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Одним из посредников выступила Турция.



Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».



Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских военных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».