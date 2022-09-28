Командири «Азова» скоро зможуть зустрітися з сім'ями, — ОП

Командири «Азова», яких 21 вересня звільнили з російського полону, найближчими днями зможуть зустрітися з сім'ями. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, командири зараз перебувають у Туреччині, де для них є всі умови.



«Сподіваюся, що найближчими днями вони зустрінуться зі своїми сім'ями. Це важливо і для них, і для рідних. Звісно, зустріч буде не в Україні. Це дуже важливо, і ми пішли на цей крок», — сказав Тимошенко.

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Одним із посередників виступила Туреччина.



Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців з-поміж захисників Маріуполя, зокрема командирів «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ й «Л-ДНР».



Відомо, що Медведчука було обміняно на 200 українських військових, а п'ятеро командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ та «Л-ДНР».