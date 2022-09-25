2,5 тысячи украинцев находятся в плену — Верещук

Россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью BBC Украина.



«Мы говорим о 2,5 тысячи пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего — там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских», — рассказала министр.



Она отметила, что гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них есть очень много женщин.



«Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь несколько. Женщин надо освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они бьют наших женщин, они пытают наших женщин», — заявила Верещук.