Омбудсмен: РФ не дає можливості відвідати місце загибелі українських військовополонених в Оленівці

Росія досі не дає Україні можливості відвідати місце масової загибелі українських військовополонених. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



Натомість Лубинець зазначив, що в офісі омбудсмена РФ Тетяни Москалькової на його запит із пропозицією разом відвідати місце теракту в Оленівці відповіли, що цим питанням займається «окремий омбудсмен ДНР».



«Була офіційна відповідь, що я як омбудсмен України маю звертатися не до неї, а до "омбудсмена" так званої "ДНР", бо це окрема "держава", там – окремий омбудсмен, який займається цим питанням. Російська сторона продовжує грати у таку гру "я – не я, і хата – не моя"», – уточнив він.



Крім того, Лубинець зазначив, що Оленівку не змогла відвідати і спеціальна моніторингова місія ООН.



Раніше голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер повідомила , що місія досі не отримала безперешкодного доступу до місць утримання українських військовополонених.