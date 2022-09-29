В Госдуме РФ заявили, что «азовцы» «должны быть экстрадированы»

Обменянные на российских солдат «азовцы» «должны быть экстрадированы», заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает российский «ТАСС».



Володин уверяет, что украинские защитники «совершили преступления», и они «ответят по закону вне зависимости от того, в какой стране они находятся». По его словам, речь идет в том числе о бойцах подразделений Нацгвардии Украины, полка «Азов», которых обменяли на российских военных.



«Если человек совершил преступление... он будет отвечать в любом случае. На территории какой бы страны он ни находился, даже если его обменяли… Вызволили российских солдат — молодцы, пришлось обменять их на "азовцев" — значит, этот "азовец" должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом», — утверждает Володин.

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Одним из посредников выступила Турция.



Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».



Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских военных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР». Командиры «Азова» сейчас находятся в Турции, где для них созданы все условия.