У Держдумі РФ заявили, що «азовці» «мають бути екстрадовані»

Обміняні на російських солдатів «азовці» «мають бути екстрадовані», заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє російський «ТАСС».



Володін запевняє, що українські захисники «вчинили злочини», і вони «відповідатимуть згідно із законом незалежно від того, в якій країні вони перебувають». За його словами, йдеться, зокрема, про бійців підрозділів Нацгвардії України, полку «Азов», яких обміняли на російських військових.



«Якщо людина скоїла злочин... вона відповідатиме у будь-якому випадку. На території якої б країни вона не знаходилася, навіть якщо її обміняли… Визволили російських солдатів — молодці, довелося обміняти їх на "азовців" — отже, цей "азовець" має бути екстрадований уже з території іншої держави, щоби він все одно відповів перед законом», — стверджує Володін.

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Одним із посередників виступила Туреччина.



Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців з-поміж захисників Маріуполя, зокрема командирів «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ та «Л-ДНР».



Відомо, що Медведчука було обміняно на 200 українських військових, а п'ятеро командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ та «Л-ДНР». Командири «Азова» зараз перебувають у Туреччині, де для них створено всі умови.