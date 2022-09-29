У Держдумі РФ заявили, що «азовці» «мають бути екстрадовані»

29 вересня 2022, 12:58

У Держдумі РФ заявили, що «азовці» «мають бути екстрадовані»

Обміняні на російських солдатів «азовці» «мають бути екстрадовані», заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє російський «ТАСС».

Володін запевняє, що українські захисники «вчинили злочини», і вони «відповідатимуть згідно із законом незалежно від того, в якій країні вони перебувають». За його словами, йдеться, зокрема, про бійців підрозділів Нацгвардії України, полку «Азов», яких обміняли на російських військових.

«Якщо людина скоїла злочин... вона відповідатиме у будь-якому випадку. На території якої б країни вона не знаходилася, навіть якщо її обміняли… Визволили російських солдатів — молодці, довелося обміняти їх на "азовців" — отже, цей "азовець" має бути екстрадований уже з території іншої держави, щоби він все одно відповів перед законом», — стверджує Володін.

Читайте також:

Командири «Азова» скоро зможуть зустрітися із сім'ями, — ОП

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Одним із посередників виступила Туреччина.

Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців з-поміж захисників Маріуполя, зокрема командирів «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ та «Л-ДНР».

Відомо, що Медведчука було обміняно на 200 українських військових, а п'ятеро командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ та «Л-ДНР». Командири «Азова» зараз перебувають у Туреччині, де для них створено всі умови.

Ще за темою

Інше
Війна Військовополонені
Місця
Росія
Організації
Азов

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:18
Путін 30 жовтня підпише «договори» про анексію українських територій
13:04
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
12:47
У Маріуполі чули звуки вибухів
12:38
В окупованій Горлівці через обстріл загинув чоловік
11:53
У держдумі РФ можуть з'витися депутати від окупованих територій України
11:19
У РФ встановили сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України
10:40
СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав захопити Маріуполь
09:46
В окупованому Мелітополі вибухнуло авто очільниці «департаменту освіти»
09:24
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, загинула жінка
00:08
Глави «Л-ДНР» поїхали до Путіна після «референдуму» — головне за день ►
16:29
Окупанти масово роздають повістки кримським татарам — Ташева
15:22
В окупованих Олешках — «прильоти» в готель, є поранені
15:05
СБУ опублікувала список підозрюваних у проведенні «референдуму»
14:50
Призначений окупантами «очільник» Херсонщини звернувся до Путіна
12:54
Сім'ї мобілізованих «ДНР» поскаржилися на зґвалтування призовників чеченцями
Всі новини
14:34
РФ не пускає до Латвії через свій кордон біженців з України — Луганська ОВА
14:24
Україна повернула з російського полону ще шістьох людей
13:18
Путін 30 жовтня підпише «договори» про анексію українських територій
13:04
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
12:58
У Держдумі РФ заявили, що «азовці» «мають бути екстрадовані»
12:47
У Маріуполі чули звуки вибухів
12:38
В окупованій Горлівці через обстріл загинув чоловік
12:02
У Дніпрі ракета влучила у «барахолку» біля автовокзалу: Тіла загиблих складно ідентифікувати
11:53
У держдумі РФ можуть з'витися депутати від окупованих територій України
11:38
Через обстріл армією РФ Зеленодольської громади поранено 19 людей
11:25
У Краматорську поранено 11 людей внаслідок ракетних ударів
11:19
У РФ встановили сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України
11:09
Очільник Донеччини розповів, де були обстріли вночі та вранці
11:03
Російські війська обстріляли 14 населених пунктів Донеччини за добу
10:40
СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав захопити Маріуполь
Всі новини
ВІДЕО
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
29 вересня, 13:04
Глави «Л-ДНР» поїхали до Путіна після «референдуму» — головне за день ►
29 вересня, 00:08
Чи наважиться Росія завдати ядерного удару: версії та прогнози ►
28 вересня, 23:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти