«Реактор не пошкоджений»: На Запорізькій АЕС сталося задимлення

На території Запорізької АЕС у захопленому російськими окупантами Енергодарі сталося задимлення.



Місцеві Telegram-канали пишуть про те, що видно стовп диму. Також повідомлялося про спалах другого енергоблоку ЗАЕС.

Однак, цю інформацію не підтвердили в «Енергоатомі». Крім того, очільник військово-громадянської адміністрації Нікополя (це місто за 21 км прямо від Енергодару) Євген Євтушенко повідомив, що радіаційне тло — в нормі. Також він зазначив, що «щодо ситуації на станції… все нормально».



Російські «РИА Новости» з посиланням на призначену окупантами місцеву «владу» пишуть, що «загроз ядерної безпеки на Запорізькій АЕС немає».



Так званий «голова військово-цивільної адміністрації» Запорізької області Євген Балицький заявив, що повідомлення про спалах на АЕС «не відповідають дійсності».



«Балицький сказав, що на територію Запорізької АЕС було скинуто безпілотника, але реактор не пошкоджений, спалах, що виник від цього, ліквідують», — наголошується в повідомленні.



Оновлено: У НАЕК «Енергоатом» повідомили, що сталося на ЗАЕС.



«Станом на 15:40 на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь. У Telegram-каналах поширюється неправдива інформація щодо пожежі на другому енергоблоці ЗАЕС. Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності», — повідомили у компанії.



Там припустили, що інформація про пожежу на енергоблоці з'явилася через подію, що сталася сьогодні.



«Периметр навколо ЗАЕС замінований російськими військовими, які перебувають на станції. Вже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лисиць. Сьогодні на периметрі стався черговий вибух — на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблока №6», — поінформували в «Енергоатомі».



За даними компанії, внаслідок вибуху лінію пошкодило, через стрибок напруги сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6 з незначним задимленням. З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але залучати його не довелося, оскільки в цьому не було необхідності.



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