Данилов анонсував ухвалення на РНБО фундаментальних рішень для України

29 вересня 2022, 20:45

Данилов анонсував ухвалення на РНБО фундаментальних рішень для України

Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) планує прийняти фундаментальні рішення для України в п'ятницю, 30 вересня, на терміновому засіданні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі «Говорить великий Львів».

«Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача — Ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому буде ухвалено важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення прийматимемо», — розповів Данилов.

 Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання РНБО, яке відбудеться 30 вересня. Цього ж дня у Москві планують підписати договори про анексію Росією окупованих територій України.

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