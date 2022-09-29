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Командир «ЧВК Вагнера» ликвидирован под Бахмутом — InformNapalm

29 сентября 2022, 22:00

Командир «ЧВК Вагнера» ликвидирован под Бахмутом — InformNapalm

Командир штурмового отряда «ЧВК Вагнера» по прозвищу «Терек», 41-летний Алексей Нагин, был ликвидирован в Донецкой области под Бахмутом. Об этом сообщило расследовательское сообщество InformNapalm в Telegram.

«По данным ряда информационных ресурсов, 20 сентября в Украине, близ Бахмута, был ликвидирован 41-летний командир штурмового отряда "ЧВК (Вагнера)" Алексей Нагин, позывной "Терек"», сказано в сообщении.

Отмечается, что Нагин был «ветераном» боевых действий в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии и на востоке Украины. Он награжден тремя орденами Мужества, платиновой звездой героя «ЧВК Вагнера», медалью «За отвагу» и «За защиту Крыма». Наемник имел звания героя России, «ДНР» и «ЛНР».

Нагин в соавторстве с основателем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным снял фильм «Солнцепек» о событиях на востоке Украины 2014 года, а также работал над новым фильмом под названием «ЧВК – лучшие в аду».

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