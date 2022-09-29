Командир «ЧВК Вагнера» ліквідовано під Бахмутом — InformNapalm

29 вересня 2022, 22:00

Командир «ЧВК Вагнера» ліквідовано під Бахмутом — InformNapalm

Командир штурмового загону «ЧВК Вагнера» на прізвисько «Терек», 41-річного Олексія Нагіна, було ліквідовано в Донецькій області під Бахмутом. Про це повідомила розслідувальна спільнота InformNapalm у Telegram.

«За даними ряду інформаційних ресурсів, 20 вересня в Україні, поблизу Бахмута, було ліквідовано 41-річного командира штурмового загону "ЧВК (Вагнера)" Олексія Нагіна, позивного "Терек"», сказано в повідомленні.

Нагін був «ветераном» бойових дій у Чечні, Грузії, Сирії, Лівії та на сході України. Він нагороджений трьома орденами Мужності, платиновою зіркою героя «ЧВК Вагнера», медаллю «За відвагу» та «За захист Криму». Найманець мав звання героя Росії, «ДНР» та «ЛНР».

Нагін у співавторстві із засновником «ЧВК Вагнера» Євгеном Пригожиним зняв фільм «Сонцепек» про події на сході України 2014 року, а також працював над новим фільмом під назвою «ЧВК — найкращі у пеклі».

Ще за темою

Організації
ЧВК Вагнера
Люди
Олексй Нагін
Події
Війна
Місця
Бахмут

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:03
«ДНР» «конфіскувала» нерухомість Ахметова та 140 громадян України
20:56
«ЛНР» засудила жителя Білокуракіного до 12 років в'язниці за «держзраду»
20:17
У «ДНР» заявили про підрив двох людей на мінах на заході Донецька
19:46
«ЛНР» позбавила волі українського військового на 13 років
18:40
«ЛНР»: Двоє людей загинули, 9 поранені через обстріл Верхньої Підгорівки
16:42
Угруповання «ЛНР» повністю вивело з обігу гривню
15:39
«Реактор не пошкоджений»: На Запорізькій АЕС сталося задимлення
15:22
На вулицях окупованого Донецька з'явилися білборди з фото Джо Байдена
14:54
«ЛНР» заявила про загибель 100 мирних жителів від початку війни
14:51
ДБР повідомило про підозру заступнику голови «адміністрації Володарського району «ДНР»
13:18
Путін 30 жовтня підпише «договори» про анексію українських територій
13:04
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
12:47
У Маріуполі чули звуки вибухів
12:38
В окупованій Горлівці через обстріл загинув чоловік
11:53
У держдумі РФ можуть з'витися депутати від окупованих територій України
Всі новини
23:03
«ДНР» «конфіскувала» нерухомість Ахметова та 140 громадян України
22:28
Сенат США схвалив виділення Україні 12,4 млрд доларів
22:00
Командир «ЧВК Вагнера» ліквідовано під Бахмутом — InformNapalm
21:11
Зеленський закликав корінні народи Росії боротися, щоб не загинути
20:56
«ЛНР» засудила жителя Білокуракіного до 12 років в'язниці за «держзраду»
20:45
Данилов анонсував ухвалення на РНБО фундаментальних рішень для України
20:35
Контактна група з оборони України збереться 12 жовтня у форматі «Рамштайн» у Брюсселі
20:17
У «ДНР» заявили про підрив двох людей на мінах на заході Донецька
20:07
Рятувальники виявили тіло жінки, яка загинула під час обстрілу Слов'янська
19:46
«ЛНР» позбавила волі українського військового на 13 років
19:07
ЗСУ відбили атаки російських військ біля 11 населених пунктів — Генштаб
19:00
Росармія вдарила по зупинці у Миколаєві: Є загиблі та поранені
18:40
«ЛНР»: Двоє людей загинули, 9 поранені через обстріл Верхньої Підгорівки
18:34
Зенітники збили два російські штурмовики
18:16
Окупанти зобов'язали «бюджетників» Маріуполя отримати російські паспорти
Всі новини
ВІДЕО
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
29 вересня, 13:04
Глави «Л-ДНР» поїхали до Путіна після «референдуму» — головне за день ►
29 вересня, 00:08
Чи наважиться Росія завдати ядерного удару: версії та прогнози ►
28 вересня, 23:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти