Командир «ЧВК Вагнера» ліквідовано під Бахмутом — InformNapalm

Командир штурмового загону «ЧВК Вагнера» на прізвисько «Терек», 41-річного Олексія Нагіна, було ліквідовано в Донецькій області під Бахмутом. Про це повідомила розслідувальна спільнота InformNapalm у Telegram.



«За даними ряду інформаційних ресурсів, 20 вересня в Україні, поблизу Бахмута, було ліквідовано 41-річного командира штурмового загону "ЧВК (Вагнера)" Олексія Нагіна, позивного "Терек"», — сказано в повідомленні.



Нагін був «ветераном» бойових дій у Чечні, Грузії, Сирії, Лівії та на сході України. Він нагороджений трьома орденами Мужності, платиновою зіркою героя «ЧВК Вагнера», медаллю «За відвагу» та «За захист Криму». Найманець мав звання героя Росії, «ДНР» та «ЛНР».



Нагін у співавторстві із засновником «ЧВК Вагнера» Євгеном Пригожиним зняв фільм «Сонцепек» про події на сході України 2014 року, а також працював над новим фільмом під назвою «ЧВК — найкращі у пеклі».