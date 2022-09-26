Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Пригожин признал, что является создателем «ЧВК Вагнера»

26 сентября 2022, 16:49

Пригожин признал, что является создателем «ЧВК Вагнера»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», признал, что является создателем «ЧВК Вагнера». Его заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее он в суде опровергал информацию о том, что является владельцем «ЧВК Вагнера».

По словам Пригожина, которые приводит пресс-служба его компании «Конкорд», частная военная компания была создана им весной 2014 года. Тогда он, «как и многие другие бизнесмены», ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских» на Донбассе.

Позже Пригожин понял, что этим придется заняться самостоятельно, потому что среди «казачков» — «половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть».

«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер», — цитирует пресс-служба Пригожина.

Бизнесмен подтвердил, что благодаря вмешательству его бойцов удалось захватить луганский аэропорт и многих других территорий, «а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР».

Следующие восемь лет, по словам Пригожина, его военные стояли «насмерть на стороне добра и справедливости», пока «каждый любопытный журналистишка и каждый бесстыжий подонок ковырялся в потном белье "ЧВК Вагнера" в попытке найти негатив».

«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», — утверждает Пригожин.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицал связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».

Российское издание The Bell утверждало, что идея создать «ЧВК Вагнера» пришла Генштабу РФ еще в 2010 году и они предложили заняться этим Пригожину.

«ЧВК Вагнера» считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в войне в Украине.

Еще по теме

Люди
Евгений Пригожин
Организации
ЧВК Вагнера
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:36
Жителей захваченной части юга Украины оккупанты хотят отправить на фронт
16:17
Путин поручил построить в Мариуполе военно-морское училище
13:11
СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендума на Донбассе
11:59
«ДНР» заявила о пяти раненых в результате обстрелов за сутки
11:17
В Мариуполе оккупанты разрушили дом по бульвару Хмельницкого
10:44
За сутки войска РФ уничтожили в Донецкой области 49 гражданских объектов
09:33
«ДНР»: Горловка попала под обстрел, ранены двое детей
08:51
Авиация ВСУ за сутки 33 раза ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай
00:03
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
22:56
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
21:34
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что на «референдуме» уже «проголосовали» до 80% избирателей
17:57
Просто сходить на концерт: В Херсоне бюджетников обманом согнали на «референдум»
10:14
Бывший нардеп-регионал погиб в Херсоне
00:02
Под Лиманом бои, центр Донецка под обстрелом — главное за день ►
13:23
Скамейки, автоматы и поквартирный обход: «ДНР» и «ЛНР» показали второй день «референдума»
все новости
16:49
Пригожин признал, что является создателем «ЧВК Вагнера»
16:36
Жителей захваченной части юга Украины оккупанты хотят отправить на фронт
16:17
Путин поручил построить в Мариуполе военно-морское училище
16:03
В Славянске прогремела серия взрывов
15:24
На Харьковщине из-за обстрела оккупантов погибла 15-летняя девочка
14:17
Россия готовит кибератаки на критическую инфраструктуру Украины — ГУР МОУ
13:52
Горсовет Мирнограда на Донетчине купил авто за три миллиона гривен в «роскошной» комплектации
13:11
СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендума на Донбассе
12:45
Ночью оккупанты активно атаковали на Донецком и Горловском направлениях
12:17
В ОП рассказали о том, как в РФ проходит мобилизация
11:59
«ДНР» заявила о пяти раненых в результате обстрелов за сутки
11:17
В Мариуполе оккупанты разрушили дом по бульвару Хмельницкого
10:44
За сутки войска РФ уничтожили в Донецкой области 49 гражданских объектов
10:06
В России произошла стрельба в военкомате
09:56
Ночью оккупанты РСЗО и тяжелой артиллерией обстреляли Никопольщину
все новости
ВИДЕО
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
26 сентября, 00:03
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
25 сентября, 22:56
Просто сходить на концерт: В Херсоне бюджетников обманом согнали на «референдум»
25 сентября, 17:57

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты