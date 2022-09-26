Пригожин признал, что является создателем «ЧВК Вагнера»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», признал, что является создателем «ЧВК Вагнера». Его заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».



Ранее он в суде опровергал информацию о том, что является владельцем «ЧВК Вагнера».



По словам Пригожина, которые приводит пресс-служба его компании «Конкорд», частная военная компания была создана им весной 2014 года. Тогда он, «как и многие другие бизнесмены», ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских» на Донбассе.



Позже Пригожин понял, что этим придется заняться самостоятельно, потому что среди «казачков» — «половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть».



«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер», — цитирует пресс-служба Пригожина.



Бизнесмен подтвердил, что благодаря вмешательству его бойцов удалось захватить луганский аэропорт и многих других территорий, «а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР».



Следующие восемь лет, по словам Пригожина, его военные стояли «насмерть на стороне добра и справедливости», пока «каждый любопытный журналистишка и каждый бесстыжий подонок ковырялся в потном белье "ЧВК Вагнера" в попытке найти негатив».



«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», — утверждает Пригожин.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицал связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».



Российское издание The Bell утверждало, что идея создать «ЧВК Вагнера» пришла Генштабу РФ еще в 2010 году и они предложили заняться этим Пригожину.



«ЧВК Вагнера» считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в войне в Украине.