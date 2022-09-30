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Путин признал «независимость» Запорожской и Херсонской областей

30 сентября 2022, 01:04

Путин признал «независимость» Запорожской и Херсонской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании «суверенитета» и «независимости» Херсонской и Запорожской областей.

В указах говорится, что решение принято с учетом «волеизъявления народа» на «референдуме».

«Независимость» Херсонской и Запорожской областей — это промежуточный этап «присоединения» этих территорий Россией.

Ранее в Кремле анонсировали, что в пятницу, 30 сентября, Путин подпишет «договоры о вступлении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам на оккупированной части Донецкой области за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», на Луганщине — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.

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