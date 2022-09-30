Путін визнав «незалежність» Запорізької та Херсонської областей

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання «суверенітету» та «незалежності» Херсонській та Запорізькій областей.



В указах говориться, що рішення прийнято з урахуванням «волевиявлення народу» на «референдумі».



«Незалежність» Херсонської та Запорізької областей — це проміжний етап «приєднання» цих територій до Росії.



Раніше у Кремлі анонсували, що у п'ятницю, 30 вересня, Путін підпише «договори про вступ до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Псевдореферендуми щодо «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками опрацювання 100% бюлетенів на окупованій частині Донецької області за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», на Луганщині — 98,42%, у Херсонській області — 87,05%, у Запорізькій області — 93, 11%.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії.



Президент України Володимир Зеленський заявив , що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.