Российские силы ночью активно вели огонь на Донецком и Горловском направлениях — Кириленко

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области ночью российские силы активно вели огонь на Донецком и Горловском направлениях. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении в результате обстрелов ранен один человек — в Курахово. Также россияне стреляли по Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Константиновке в Марьинской громаде, по Первомайскому, Водяному и Новоселовке Первой в Очеретинской громаде и по Авдеевке — без жертв», — перечислил Кириленко.



По его словам, на Горловском направлении пострадавших нет, однако поврежден частный дом в Зализном. Также единичные обстрелы зафиксированы возле сел Соледарской громады — Васюковки, Яковлевки и Парасковеевки.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донетчины в результате обстрелов за сутки погибли восемь человек. Еще 17 были ранены.



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