Російські сили вночі активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках — Кириленко

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині вночі російські сили активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку внаслідок обстрілу поранено одну людину — у Кураховому. Також росіяни стріляли по Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Костянтинівці у Мар'їнській громаді, Первомайському, Водяному та Новоселівці Першій в Очеретинській громаді й Авдіївці — без жертв», — перелічив Кириленко.



За його словами, на Горлівському напрямку постраждалих немає, проте пошкоджено приватний будинок у Залізному. Також поодинокі обстріли зафіксовано біля сіл Соледарської громади — Васюківки, Яковлівки та Парасковіївки.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донеччини внаслідок обстрілів за добу загинули вісім людей. Ще 17 було поранено.



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